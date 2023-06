In diesem Jahr werden auch Fahrradfahrer dazu angehalten, auf der Sommerstraße langsam zu fahren. Foto: Mirco Dalchow up-down up-down In Rostocker KTV eröffnet Sommerstraße Am Brink wird wieder zur Bummelmeile für Fußgänger Von Nicolas Bahr | 02.06.2023, 15:06 Uhr

Zum dritten Mal in Folge wird auch in diesem Jahr die Straße Am Brink zur Fußgängerzone. Mehrere Monate lang können Rostocker dort nun wieder mitten auf der Straße ein kühles Bier, einen Kaffee oder ein Eis genießen – ohne dabei auf den Verkehr achten zu müssen.