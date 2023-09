Aktion von Sea Shepherd in Rostock Freiwillige sammeln mehrere Kilo Müll am Strand von Hohe Düne Von Milad Khoshdel | 03.09.2023, 12:34 Uhr Marco Gasparic, Volontär bei Sea Shepherd (v.l.) und Catie Gütlein, Volontärin bei Sea Shepherd zeigen alte und sogar neue Fischernetze, die einige Tage vorher von den Schiffen der Organisation aus der Ostsee geholt wurden. Foto: Milad Khoshdel up-down up-down

Die Umweltorganisation ist für drei Wochen im Ostseeraum unterwegs und veranstaltet verschiedene Aktionen. Am Sonnabend wurde in Hohe Düne der Müll am Strand gesammelt. Dabei haben die Helfer eine große Menge Müll gefunden.