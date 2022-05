Sechs Ärzte des Klinikums Südstadt Rostock wurden in einem neuen Focus-Ranking als Top-Mediziner eingestuft. FOTO: Georg Scharnweber Deutschlandweites Focus-Ranking Ärzte des Rostocker Südstadtklinikums gehören zu Top-Medizinern Von Nicolas Bahr | 31.05.2022, 15:39 Uhr

Tausende Mediziner aus ganz Deutschland sind laut einem neuen Ranking des Magazins Focus ausgezeichnete Spezialisten in ihrem Fach. Sechs von ihnen sind derzeit am Klinikum Südstadt in Rostock beschäftigt.