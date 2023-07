Die Filiale wir ab dem 21. August general überholt. Foto: Anne Luttermann up-down up-down Filiale in der Südstadt Fitnessstudio FitX schließt in Rostock für sieben Wochen Von Anne Luttermann | 21.07.2023, 16:46 Uhr

Das Fitnessstudio in der Rostocker Südstadt soll saniert werden. Was Mitglieder beachten müssen und was neu sein soll.