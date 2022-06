Neben Mülltonnen brannten auch ein Fahrrad und ein Moped. FOTO: Stefan Tretropp Feuerwehr und Polizei im Dauereinsatz Brandserie in Rostock: Mülltonnen, Fahrrad und Moped brennen Von Stefan Tretropp | 05.06.2022, 11:29 Uhr

Im Rostocker Stadtteil Dierkow haben in den frühen Morgenstunden am Pfingstsonntag Brandstifter ihr Unwesen getrieben, mehrere Schäden angerichtet und Feuerwehr sowie Polizei in Atem gehalten.