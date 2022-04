Die Kitakinder des Kooperationskindergartens „Kita Klein und Groß“ des Instituts Lernen und Leben boten ein buntes Programm für die geladenen Gäste der Jubiläumsfeier der Rostocker Heimstiftung.. FOTO: Anne Jahnke Festakt in Groß Klein Rostocker Heimstiftung feiert 30-jähriges Bestehen Von Jens Griesbach | 05.04.2022, 16:40 Uhr

In 30 Jahren hat sich die Stiftung zum größten Anbieter stationärer Pflegeleistungen in Rostock entwickelt. Jetzt will Geschäftsführer Stefan Kroeger die Stiftung mit mehreren Vorhaben fit für die Zukunft machen.