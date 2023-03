Bereits am Vorabend des Internationalen Frauentages wird in Rostock demonstriert. Symbolfoto: ailen Diaz/dpa up-down up-down Demo schon am 7. März Feministisches Bündnis will für Gleichberechtigung in Rostock demonstrieren Von Malte Fuchs | 02.03.2023, 17:05 Uhr

Erstmals ist der internationale Frauentag in Mecklenburg-Vorpommern ein Feiertag. In diesem Jahr ruft das feministische Bündnis 8. März aus Rostock bereits am Vortag zur Demonstration auf. Die Aktivistinnen wollen für Geschlechtergerechtigkeit kämpfen.