Fußball-Test vor der Länderspiel-Pause FC Hansa gewinnt 1:0 gegen den dänischen Zweitligisten Næstved BK Von Peter Richter | 12.10.2023, 15:59 Uhr Juan José Perea vom FC Hansa Rostock scheitert an Gäste-Torhüter Mohammad Hassan. Foto: Lutz Bongarts

In letzter Minute schoss Semih-Serhat Güler doch noch das Tor des Tages. Vorher hatte es für die Rostocker lediglich zu zwei Lattentreffern gereicht. So durch Alexander Rossipal, der mit einem Handelfmeter an der Querstrebe scheiterte.