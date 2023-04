Der Vorfall geschah in einem Warnemünder Wohngebiet. Foto: Stefan Tretropp up-down up-down Angriff auf Taxifahrer in Rostock Fahrgast verletzt Mann mit Hammer schwer und flüchtet Von Stefan Tretropp | 16.04.2023, 11:01 Uhr

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, ließ sich der Fahrgast bis in den Wiesenweg in Warnemünde transportieren. Gäste einer nahegelegenen Ferienwohnung wurden in der Nacht durch den lauten Vorfall geweckt.