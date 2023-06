Nancy Faeser Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Schifffahrt Faeser tauft Einsatzschiff der Bundespolizei in Warnemünde Von dpa | 10.06.2023, 02:47 Uhr

Am Kreuzfahrtterminal Warnemünde wird am Samstag (11.00 Uhr bis 15.30 Uhr) das vierte neue Einsatzschiff der Bundespolizei getauft, gesegnet und in Dienst gestellt.