In der Langen Straße 26 in Rostock kann bald Krieg im kleinen Format geführt werden, wenn die Space Marines auf die Armeen der Orks treffen. Denn am 28. Oktober eröffnet der erste Warhammer Laden in MV und möchte den Fans des Universums einen Treffpunkt bieten.

Das Spiel Warhammer ist ein so genanntes Tabletop-Spiel. Bei dieser Art von Strategiespiel werden auf einer Spieloberfläche verschiedene Miniaturfiguren bewegt. Die Faszination bei diesem Hobby liegt im Sammeln, Basteln, Bemalen und Spielen, wie die Unternehmensseite informiert. Die Spieler tauchen dabei in eine Fantasiewelt ein und lassen ihre Armeen gegeneinander kämpfen. Warhammer ist eines der verschiedenen Universen, die es als Tabletop-Spiel gibt.

Für den Einstieg kann im Warhammer Laden alles erworben werden

In den Warhammer Geschäften des britischen Spieleherstellers Games Workshop werden nicht nur die Figuren angeboten, sondern auch alles Nötige, um die Figuren zu bauen und zu bemalen. Auch die Regelwerke können dort gekauft werden, die genau vorgeben, wie weit eine Spielfigur schießen oder sich pro Zug bewegen kann. Weiterhin werden in den verschiedenen Läden Turniere abgehalten, um die Ladenmeister zu küren. Auch gibt es Workshops zum bemalen der Figuren und Demospiele zum Testen.

Bei der Eröffnung am Sonnabend, 28. Oktober, wird es verschiedene Veranstaltungen rund um das Warhammer Universum geben und die Möglichkeit, erste Figuren testweise zu bemalen und ein Demospiel auszuprobieren, wie das Unternehmen mitteilt. Dafür wird das Geschäft mit entsprechenden Tischen und Spielmöglichkeiten ausgestattet sein, so das Unternehmen weiter.