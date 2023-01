So schlicht sah der Entwurf für das neue Rostocker Volkstheater von 1962 aus. Foto: Archiv Denkmalpflegeamt up-down up-down Bauprojekte aus DDR-Zeiten Erster Entwurf für Rostocks neues Volkstheater ist 60 Jahre alt Von Dörte Rahming | 15.01.2023, 15:07 Uhr

Schon in den 1960er Jahren wurden in Rostock hochfliegende Pläne geschmiedet, um die Stadt zum repräsentativen „Tor zur Welt“ zu machen. So auch der Entwurf für ein neues Theater, welches bis heute noch nicht steht.