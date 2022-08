In 30 Meter höhe sollen sich Rostocker ab 2023 auf dem Hellingkran auf der ehemaligen Neptun Werft trauen lassen. FOTO: Aline Farbacher up-down up-down Trauung mit Blick über Rostock Erstes Jawort soll 2023 auf dem Hochzeitskran erklingen Von Aline Farbacher | 08.08.2022, 18:21 Uhr

Der Schacht für den Aufzug am Hellingkran auf der ehemaligen Neptun Werft in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt ist bereits fertig. Ab kommendem Jahr sollen dort in luftiger Höhe Hochzeiten und andere Veranstaltungen stattfinden.