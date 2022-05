Zum zweiten Mal kurz hintereinander hat die IG Metall am Donnerstag die Mitarbeiter von Caterpillar in Warnemünde zum Warnstreik aufgerufen. Stefan Schad (M.) forderte die Beschäftigten zum Durchhalten auf. FOTO: Georg Scharnweber Erneuter Warnstreik in Rostock Letzter Warnschuss für US-Konzern Caterpillar in Warnemünde Von Jens Griesbach | 19.05.2022, 15:11 Uhr

Zum wiederholten Mal hat es am Donnerstag einen Warnstreik vor dem Werkstor von Caterpillar in Warnemünde gegeben. Die IG Metall kündigte bereits eine Verschärfung der Streikmaßnahmen an.