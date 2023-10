Verkehrsteilnehmer müssen sich am Mittwoch, 18. Oktober, auf zeitweise Behinderungen in der Rostocker Südstadt einstellen. Am Nachmittag ist die Erich-Schlesinger-Straße für einige Stunden voll gesperrt, teilte Stadtsprecher Ulrich Kunze am Dienstag mit. Betroffen ist der Bereich Höhe Einfahrt zum früheren Dieselmotorenwerk Rostock (DMR).

Die Erich-Schlesinger-Straße wird in der Zeit von 13.45 bis 15.45 Uhr gesperrt sein, so Kunze. Grund hierfür ist eine Kundgebung, zu der die IG Metall aufgerufen hat. An drei verschiedenen Standorten in Rostock soll der Nordex-Warnstreik stattfinden: im Friedhofsweg, im Bereich der Handelsstraße und eben auch beim Nordex-Betriebsgelände/DMR in der Erich-Schlesinger-Straße.

Etwa 400 Teilnehmer hat die Gewerkschaft für den Streik an diesem Standort angemeldet. Verkehrsteilnehmer sollten sich auf Einschränkungen einstellen, heißt es aus dem Stadtamt.