Plastikgranulate aus der neuen Anlage in Ghana FOTO: Mona Narra Mit Partnern aus Ghana und Deutschland Energie aus Abfall: Uni Rostock baut erste Anlage in Afrika Von Frank Liebetanz | 03.05.2022, 05:41 Uhr

Die erste hybride „Waste to Energy“-Anlage Afrikas, mit der Energie aus Abfällen gewonnen wird, ist am 26. April in Ghana eingeweiht worden.