Etwas aufgeregt ist Emilia Sismey schon. Schließlich ist es erst der zweite große Liveauftritt vor Publikum in ihrer Heimatstadt. Dabei ist die 14-jährige Rostockerin schon eine kleine Berühmtheit. Mit ihrem Hit „Outside And Inside“ ist sie zur Songwriterin des Jahres 2022 im Kinderkanal (Kika) gekürt worden. Diesen Hit singt Emilia natürlich auch, wenn sie bei der großen 20. Geburtstagsparty des Warnowtunnels am Sonnabend, 16. September, auf der Bühne steht. „Ich stelle vier eigene Songs vor“, sagt Emilia, die Klavier spielt, seit sie fünf Jahre alt ist.

Am 12. September 2003 wurde das erste privat finanzierte Straßenbauprojekt Deutschlands eröffnet. Erst im Juli fuhr das 80-millionste Fahrzeug durch den Warnowtunnel. Zum 20. Geburtstag hat sich die Warnowquerung-Gesellschaft allerhand einfallen lassen, um den Besuchern einen tollen Tag zu bescheren. „Wir laden zu einem großen öffentlichen Geburtstagsfest auf unserem Betriebsgelände Zum Südtor 8 neben der Mautstation ein“, sagen die beiden Geschäftsführer Yvonne Osterkamp und Torsten Raths. Von 11 bis 17 Uhr gibt es ein umfangreiches Bühnenprogramm und ein Gewinnspiel mit 45 Preisen – der Eintritt ist für alle Gäste frei.

Ab 11 Uhr starten auf dem Betriebsgelände zahlreiche Mitmachaktionen vieler Rostocker Organisationen und Sportvereine. Musikalisch begleitet von dem Trio Freshband moderiert Tim Lindemann auf der Bühne durch den Tag, während Warnowtunnel-Maskottchen Otter Oscar zusammen mit Griffono von den Rostock Griffins und Wolfi von den Rostock Seawolves überall für Stimmung sorgen wird. Um 16 Uhr präsentiert dann Emilia Sismey ihre Songs auf der Bühne. Die Verantwortlichen erwarten bis zu 7000 Besucher über den Tag verteilt.

Fahrsimulator und Rauschbrillen-Parcours vor Ort

Um den Besuchern die Fahrsicherheit ans Herz zu legen, gibt es in Zusammenarbeit mit dem Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr sowie der Verkehrswacht Tessin-Sanitz ein Aufklärungsprogramm. Zum Beispiel kann bei einem Rauschbrillen-Parcours mit einer Virtual Reality-Brille getestet werden, wie sich der Genuss von Rauschmitteln auf die Fahrtüchtigkeit auswirkt. Auch einen Fahrsimulator wird es vor Ort geben.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Darüber hinaus dürfen Besucher bei Führungen einen Blick hinter und unter die Kulissen des Betriebs der Warnowquerung werfen, informiert Yvonne Osterkamp. „Wir zeigen, wie unsere Leitwarte aussieht und was eigentlich unter der Mautstation passiert“, sagt sie. Eine Kindergeburtstagsparty mit traditionellen Kinderspielen bietet gleichzeitig viel Raum für Betätigung. Als besonderer Gast wird Bodypainting-Weltmeisterin Claudia Kraemer Kinderschminken anbieten und Besucher in bunte Kunstwerke verwandeln.

Der Warnowtunnel aus der Vogelperspektive: links neben der Mautstation das Betriebsgelände. Hier sowie auf einem Teil der Fahrbahn findet die Geburtstagsparty statt. Foto: Warnowquerung GmbH & Co. KG Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Geburtstagsparty findet auf dem Betriebsgelände der Warnowquerung-Gesellschaft sowie auf einem Teil der Fahrbahn an der Mautstation statt. Die Südröhre des Warnowtunnels wird am 16. September gesperrt, die andere Röhre wird im Gegenverkehr betrieben. Die Gäste erreichen das Festgelände mit dem Auto über die Autobahnabfahrt A19 Rostock Nord. Parkmöglichkeiten stehen in fußläufiger Entfernung auf dem Vorplatz des Hafengeländes der Firma PLU zur Verfügung. „Aufgrund der äußerst begrenzten Parkplatzanzahl empfehlen wir allen Gästen, unbedingt die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen“, sagt Torsten Raths. „Mit der Buslinie 45 bis zur Haltestelle Oldendorfer Straße sind es nur 200 Meter zu Fuß bis zu unserem Betriebsgelände.“