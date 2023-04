Feierliche Investitur der ersten Rektorin der Rostocker Universität: auf Professor Wolfgang Schareck folgt mit Professor Elizabeth Prommer erstmals eine Frau an der Spitze der traditionsreichen Uni. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Erste Frau an der Spitze in über 600 Jahren Elisabeth Prommer als Rektorin der Uni Rostock feierlich in Amt eingeführt Von Aline Farbacher | 14.04.2023, 18:20 Uhr

Am 14. April fand in der Marienkirche die feierliche Investitur von Elizabeth Prommer statt. Damit wurde die erste weibliche Rektorin der Uni Rostock in ihr Amt eingeführt. Was sie sich vorgenommen hat.