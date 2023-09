Im Rostocker Stadtteil Lütten Klein hat sich am Donnerstag, 7. September, ein Unfall ereignet, bei dem ein Mann verletzt wurde. Anschließend flüchtete der Verursacher. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen. Donnerstagfrüh gegen 7.40 Uhr fuhr der 46 Jahre alte Mann mit einem E-Roller die Talliner Straße entlang, ebenso ein Transporter. Beim Überholen touchierte das Fahrzeug den E-Roller, sodass der 46-Jährige stürzte, teilte Martin Ahrens von der Polizeiinspektion Rostock am Freitag, 8. September, mit.

„Der bislang unbekannte Unfallverursacher verließ den Unfallort in Richtung Trelleborger Straße, ohne sich um den Mann zu kümmern. Der 46-Jährige trug Verletzungen im Oberkörper davon und wurde in ein Krankenhaus gebracht“, so Ahrens. Da die Identität des flüchtigen Transporterfahrers bisher nicht ermittelt werden konnte, „bittet die Polizei jetzt dringend um Mithilfe der Bevölkerung“. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Transporter.

Hinweise zu Beobachtungen nehmen laut Ahrens der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, unter der Telefonnummer 0381/49161616, jede andere Polizeidienststelle sowie die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.