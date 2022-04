Vor dem Landgericht in der Hansestadt Rostock mussten sich zwei Angeklagte verantworten. FOTO: Stefan Tretropp Prozess am Landgericht Rostocker Drogenhändler zu mehreren Jahren Haft verurteilt Von Ise Alm | 26.04.2022, 17:15 Uhr

Die beiden Angeklagten sollen mit Drogen in nicht geringer Menge gehandelt haben. Als Lager mieteten sie Am Schmarler Damm in Groß Klein eine Doppelgarage. Auch an Minderjährige wurden Drogen verkauft.