Glühweinduft, Adventsgestecke und Kerzenlicht – Am 19. November laden die Rostocker DRK Werkstätten für Menschen mit Behinderung zum 16. traditionellen Adventsmarkt in ihren festlich geschmückten Werkstattschuppen in die Hundsburgallee 9 im Stadtteil Schmarl ein.

Von 9 bis 17 Uhr können dort liebevoll handgefertigte Geschenke und Dekorationen erworben werden - von Holz- und Keramik-Artikeln bis hin zu selbstgemachten Kerzen und individuellen Adventsgestecken, teilte Julia Junge, Sprecherin des Deutschen Roten Kreuzes Rostock mit.

Ebenso können sich Besucher auf „Leckereien aus der hauseigenen Küche“, einen Kuchenbasar sowie ein Glühweinstand freuen. An einer Bastelstraße können Kinder ihre eigenen Präsente zu Weihnachten für Eltern oder Großeltern herstellen. Wer den Adventsmarkt verpasst, findet die Weihnachtsartikel vom 21. November bis zum 22. Dezember am Stand der Werkstätten am Universitätsplatz auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt oder im Werkstattladen „Allerhand“ im Charles-Darwin-Ring 5 in der Südstadt, so DRK-Sprecherin Julia Junge.