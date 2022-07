Feuer und Wasserrohrbruch in der Ulmenstraße in Rostock ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan. FOTO: Steffen Grafe up-down up-down Wasserrohrbruch nach Löscharbeiten Drei Verletzte nach Brand in einer Wohnung in Rostock Von dpa | 03.07.2022, 10:13 Uhr

Schreck am Sonntagmorgen: In einer Wohnung in der Ulmenstraße in Rostock bricht ein Feuer aus. Drei Bewohner des Mehrfamilienhauses müssen wegen Rauchgasvergiftung behandelt werden. Zudem kommt es zu einem Wasserrohrbruch.