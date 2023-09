Die Rostocker Kriminalpolizei ermittelt in gleich mehreren Fällen gegen drei Tatverdächtige, teilte Martin Ahrens, Sprecher der Polizeiinspektion Rostock, am Donnerstag, 21. September, mit. Gegen 14 Uhr informierten am Mittwoch, 20. September, aufmerksame Anwohner die Rostocker Polizei. Drei mutmaßliche Jugendliche konnten dabei beobachtet werden, wie sie im Bereich des F.-M.-Scharffenberg-Wegs in gleich mehrere Briefkästen schauten. Hierbei führten sie einen beschädigten E-Scooter sowie eine Axt mit.

Anschließend wurde ein 11-jähriger Geschädigter durch die drei Personen angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Der in Rostock wohnhafte Junge missachtete die Forderungen der Tatverdächtigen, setzte seinen Weg unbeirrt fort und informierte vor Ort die Polizei, so Ahrens.



Die alarmierten Polizeibeamten konnten die drei bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen 16 bis 20 Jahre alten Tatverdächtigen im Umfeld des Tatortes stellen. Bei den Durchsuchungen der rauschmittelbeeinflussten Jugendlichen wurden neben dem E-Scooter und der Axt unter anderem mehrere ungeöffnete Postsendungen sowie ein Küchenmesser sichergestellt. Das Kriminalkommissariat Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen.