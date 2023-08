Weil auf der Strecke von drei Buslinien Bauarbeiten stattfinden, fahren diese teilweise in geänderter Linienführung im Bereich des Rostocker Seehafens. Wie die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) mitteilte, fahren die Linien 19, 45 und 49 ab Montag, 21. August, bis einschließlich Freitag, 25. August, in geänderter Linienführung.

„Im Seehafen wird die Ost-West-Straße saniert. Die Arbeiten erfolgen unter halbseitiger Sperrung als Einbahnstraßenregelung“, so RSAG-Sprecherin Beate Langner.

Die Busse der Linien 45 und 49 in Richtung Lütten Klein Zentrum halten deshalb an den Haltestellen Seehafen Fähre und Am Seehafen jeweils an der gegenüberliegenden Haltestelle in Richtung Dierkower Kreuz. Der Ein- und Ausstieg ist teilweise nicht barrierefrei. Der Verkehr in die Gegenrichtung bleibt unverändert.

Für alle Fahrten der Buslinie 19 mit dem Ziel Seehafen Fähre entfällt die Haltestelle Am Seehafen. Die übrigen Fahrten der Linie 19 sind nicht betroffen. Die Fahrgäste werden gebeten, auf die entsprechende Zielanzeige am Bus zu achten.