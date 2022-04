Ein Teil der Drehbrücke in Warnemünde ist eingezäunt worden. Die Instandsetzungsarbeiten an der Brücke starten. FOTO: Maria Pistor Bauen in Warnemünde Arbeiten an der Bahnhofsbrücke starten nach Verzögerung Von Maria Pistor | 05.04.2022, 18:45 Uhr

Auch an anderer Stelle am Alten Strom wird zeitgleich gebaut. Am Südende erneuert die Nordwasser Schmutz- und Regenwassersysteme.