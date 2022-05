Am Werftdreieck, dem ehemaligen Standort eines Teils der Heinkel-Flugzeugwerke in Rostock, ist das neue Dokumentationszentrum des Kulturhistorischen Museums Rostock geplant. FOTO: Georg Scharnweber Heinkel-Flugzeugwerke Rostocker Museum plant Außenstandort auf historischem Boden Von Jens Griesbach | 02.05.2022, 15:30 Uhr

Dort, wo im Zweiten Weltkrieg Teile für die berüchtigten Heinkel-Bomber gebaut wurden, will das Kulturhistorische Museum Rostock einen Außenstandort errichten. Am Werftdreieck will Museumsdirektor Steffen Stuth die moderne Stadtgeschichte aufarbeiten.