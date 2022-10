In der Rostocker Innenstadt hat die digitale Schnitzeljagd Street Points begonnen. Mit ihren digitalen Spielkarten müssen die Schüler verschiedene Stationen ablaufen. Foto: Tino Hülsenbeck, Pironex GmbH up-down up-down Street Points Digitale Schnitzeljagd in Rostocks Stadtzentrum gestartet Von Jens Griesbach | 27.10.2022, 12:15 Uhr

Seine Heimatstadt zu Fuß erkunden und sich an der frischen Luft bewegen – das ist das ehrgeizige Ziel des in Rostock erfundenen Bewegungsspiels Street Points. In der Rostocker Innenstadt ist das Spiel gerade in vollem Gange.