Auch im Rostocker Hof kann in diesem Jahr beim Honky Tonk Festival gefeiert werden. Foto: dpa-Zentralbild up-down up-down Honky Tonk Festival Mit Karte: Diese Kneipen und Restaurants in Rostock nehmen teil Von Anne Luttermann | 12.04.2023, 14:24 Uhr

In diesem Jahr erwartet die Besucher beim Honky Tonk am 6. Mai wieder ein vielseitiges Musikprogramm in verschiedenen Locations in Rostock. So teuer sind die Karten.