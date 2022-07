In der neuen Wohnanlage im Kurt-Schumacher-Ring in Dierkow sollen 42 Wohnungen entstehen. FOTO: Semmelhaack Wohnungsunternehmen up-down up-down Mehr Wohnungen in Rostock Grünes Licht für neue Wohnanlage in Dierkow Von Jens Griesbach | 13.07.2022, 13:30 Uhr

Nach kontroversen Diskussionen um die notwendigen Stellplätze können jetzt 42 neue Wohnungen in Dierkow entstehen. Der Investor will so schnell wie möglich loslegen.