Beim Dienstagskino am 6. Dezember 2022 wird der Film „Alcarràs“ in Warnemünde gezeigt. Foto: Piffl-Medien up-down up-down Dienstagskino in Warnemünde Prämierter Film „Alcarràs“ wird in der Kleinen Komödie gezeigt Von Maria Pistor | 05.12.2022, 14:22 Uhr

In der Kleinen Komödie Warnemünde findet einmal im Monat ein Kinoabend statt. Der nächste findet am 6. Dezember 2022 statt. An diesem Tag steht ein besonders berührender Film auf dem Programm.