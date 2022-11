Die Schadenshöhe werde derzeit auf etwa 3000 Euro geschätzt. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Rostock Diebe stehlen 250 Liter Kraftstoff von Baustelle Von Anne Luttermann | 04.11.2022, 16:38 Uhr

Auf einer Baustelle am Dierkower Kreuz in Rostock haben Einbrecher zugeschlagen. Die Polizei konnte mehrere Spuren am Tatort ausmachen.