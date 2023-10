Diebe haben in der Nacht zu Dienstag, 17. Oktober, in Warnemünde zugeschlagen. Die Täter brachen in ein Restaurant ein und entwendeten verschiedene Wertgegenstände. Mitarbeiter bemerkten den Einbruch am Dienstag gegen 7 Uhr und riefen umgehend die Polizei, teilt Martin Ahrens, Sprecher der Polizeiinspektion Rostock, mit.

„Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen drangen die bislang unbekannten Täter in den frühen Morgenstunden gewaltsam in das Gebäude ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck sowie Elektroartikel“, schildert Ahrens. Anschließend flüchteten sie. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes konnten vor Ort Spuren sichern, die laut dem Polizeisprecher nun ausgewertet werden.