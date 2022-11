Marcus Möller spielt den Erzengel Gabriel in dem Weihnachtsstück „Der Messias“ in der Bühne 602 in Rostock. Foto: Mirco dalchow up-down up-down „Der Messias“ in Rostock Weihnachtskomödie: Unbefleckte Empfängnis oder Hebamme von Jesus? Von Mirco Dalchow | 24.11.2022, 15:50 Uhr

Mit „Der Messias“ bringt die Compagnie de Comédie eine Weihnachtskomödie in die Bühne 602 in Rostock. Premiere ist am 24. November - und noch einmal am 26. November. Was Besucher bei der Aufführung des Stücks im Stück erwartet, die unter keinem guten Stern.