Foto: Erich Furrer mit Udo-Jürgens-Foto Tribute-Show in Rostock „Die Udo Jürgens Story“ im Februar in der Stadthalle zu sehen Von Aline Farbacher | 03.01.2023, 08:35 Uhr

Am 10. Februar gastiert die Tribute-Show „Die Udo Jürgens Story – Sein Leben, seine Liebe, seine Musik“ in der Stadthalle Rostock. Was Besucher erwartet und wo es Tickets gibt.