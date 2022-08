Hafenkapitän Peter Czarnecki steuert nach rund 50 Jahren Tätigkeit im Dienst von Schifffahrt und Hafen Ende August den Ruhestand an. FOTO: Reiner Frank up-down up-down 30 Jahre Hafen- und Seemannsamt Rostock In einer Baracke fing es für Peter Czarnecki an Von Antje Kindler | 02.08.2022, 15:22 Uhr

An einer Schaltstelle für das Rostocker Hafenrevier steht ein Stafetten-Wechsel an: Peter Czarnecki steuert nach 30 Jahren im Schiffsmelde- und Verkehrsleitstelle des Rostocker Hafen- und Seemannsamtes den Ruhestand an.