Trendsportart live am Strand Deutscher Meister im Ultimate Frisbee in Warnemünde gekürt Von Heiner L. Beisert | 15.05.2022, 18:41 Uhr

Über 200 Spieler der 18 besten deutschen Teams kamen am Wochenende am Ostseestrand in Rostock zusammen, um unter sich den Titel auszumachen. Auch Rostocker nahmen am Turnier teil.