Niederlassungsleiter Wilfried Schumann (r.) und Betriebsleiter Hendrik Jastrow freuen sich auf den neuen DHL-Stützpunkt in Rostock-Schmarl. FOTO: Georg Scharnweber Spatenstich in Schmarl Deutsche Post baut klimaneutralen Stützpunkt in Rostock Von Nicolas Bahr | 12.05.2022, 17:35 Uhr

Solaranlagen, Wärmepumpen und Fußbodenheizung – der neue DHL-Zustellstützpunkt in Schmarl soll so umweltfreundlich wie möglich werden. Schon in naher Zukunft werden von dort aus Briefe und Pakete klimaneutral verteilt.