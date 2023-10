Ikea-Parkplatz in Schutow Deutsch-Holländische Stoffmarkt lockt Besucher nach Rostock Von Aline Farbacher | 03.10.2023, 12:27 Uhr Am 15. Oktober macht der beliebte Deutsch-Holländische Stoffmarkt Station in Rostock. Foto: Expo Event Marketing GmbH up-down up-down

Am 15. Oktober macht der beliebte Deutsch-Holländische Stoffmarkt Station in Rostock. Das können Besucher an den Ständen entdecken.