Nicht nur für Rostocker Verhältnisse ist es ein Projekt der Superlative – mit dem neuen Volkstheater am Bussebart soll in der Hansestadt bis 2028 die modernste Spielstätte Deutschlands entstehen. Zwar kommt der Rostocker Eigenbetrieb und Bauherr Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung (KOE) mit den Planungen immer weiter voran, doch zu tun gibt es noch so einiges, bis sich das rund 183 Millionen Euro teure Gebäude künftig in die Silhouette der Rostocker Innenstadt einfügen wird.

Lesen Sie auch Trotz steigender Kosten Rostock will am Neubau des Volkstheaters festhalten

Bis zur Fertigstellung des Megaprojektes liege jedoch noch viel Arbeit vor ihrem Team, erklärte KOE-Chefin Sigrid Hecht den Mitgliedern des Rostocker Kulturausschusses auf deren jüngster Sitzung. Seitdem der Siegerentwurf für das neue Theater im August 2020 bestätigt wurde, seien bereits Planungen in allen Bereichen wie zum Beispiel der Bühnentechnik, der Raumaufteilung oder der Akustik in Kooperation mit zahlreichen Planungsbüros vorgenommen worden.

Panoramarestaurant auf elfstöckigem Bühnenturm

So werde das neue Gebäude unter anderem einen elf Stockwerke umfassenden Bühnenturm mit neuester Theatertechnik erhalten. Am höchsten Punkt des Neubaus werde zudem ein Panoramarestaurant mit Blick auf den Stadthafen eröffnen. Zahlreiche Dachflächen sollen begrünt oder mit Solaranlagen ausgekleidet werden. Diese groben Pläne im Detail auszuarbeiten, sei jedoch lediglich einer der ersten Schritte des Gesamtvorhabens, so Hecht.

„Dann werden wir ja nicht bei den 183 Millionen Euro bleiben oder?“, fragte Ausschussmitglied Heinrich Prophet (CDU). Das könne derzeit noch nicht genau gesagt werden, so Hecht. Alle bisher genannten Summen seien schließlich nur Schätzungen gewesen. Bis April 2023 werde aber voraussichtlich eine genauere Berechnung der Kosten vorliegen.

Baugenehmigung steht noch aus

Der nächste Schritt sei dann die Baugenehmigung, so Hecht. Dieser muss die Rostocker Bürgerschaft zustimmen. Liegt die Baugenehmigung vor, ginge es darum, die notwendigen Bauaufträge auszuschreiben, um geeignete Unternehmen für das Vorhaben zu finden. Je nach deren Preispolitik könnten sich die Kosten für den Theaterbau dadurch noch ein weiteres Mal verändern, erklärte Hecht.

Lesen Sie auch Archäologisches Landesmuseum und Theaterneubau Rostock greift für Großprojekte tief in die Tasche

„Wer fängt die höheren Kosten dann auf? Die Stadt?“, fragte Prophet weiter. Das müsse entschieden werden, wenn es so weit ist, antwortete Hecht. Die neue Oberbürgermeisterin müsse dann noch einmal Gespräche mit dem Land aufnehmen. Sollte im Laufe des Gesamtprozesses alles nach Plan laufen, könne dann in rund drei Jahren mit dem Bau begonnen werden, so Hecht. „Die erste Vorführung soll im Sommer 2028 stattfinden.“