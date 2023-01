Uwe Kleinhans (l.) und Thomas Hellwig vom Baumservice Hellwig haben im Auftrag des Handels- und Gewerbevereins Warnemünde den Weihnachtsbaum vom Kirchenplatz beräumt. Foto: Maria Pistor up-down up-down Warnemünde Der Weihnachtsbaum am Kirchenplatz ist verschwunden Von Maria Pistor | 09.01.2023, 16:41 Uhr

Immer nach dem 6. Januar wird in Warnemünde traditionsgemäß der Weihnachtsbaum am Kirchenplatz beräumt. In diesem Jahr geschah das am 9. Januar.