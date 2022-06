FOTO: Maria Pistor up-down up-down Bildhauer Thomas Jastram (l.) betrachtet sein Werk, den Warnemünder Neptunbrunnen. Sonnabend um 14 Uhr wird er eingeweiht. Brunneneinweihung, Konzerte, Nachbarschaftsfest Diese Veranstaltungen finden am Wochenende in Warnemünde und Hohe Düne statt Von Maria Pistor | 23.06.2022, 19:12 Uhr

Es ist ein bedeutendes Wochenende für Warnemünde: Am Sonnabend um 14 Uhr wird der Neptunbrunnen eingeweiht. Darüber hinaus gibt es noch zwei Konzerte in Warnemünde und ein Nachbarschaftsfest in Hohe Düne.