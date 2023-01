Ein Ozeaneum für Rostock? Das waren zumindest die Pläne der DDR-Regierung für das Gelände rund um den Warnemünder Leuchtturm. Grafik: Archiv Denkmalamt up-down up-down Bauprojekte aus DDR-Zeiten Was der Rostocker Zoo für Elefanten und am Warnemünder Leuchtturm plante Von Dörte Rahming | 08.01.2023, 12:02 Uhr

Etliche Bauvorhaben für den Zoo blieben Utopie. Schon in den 1960er Jahren wurden in Rostock hochfliegende Pläne geschmiedet, um die Stadt zum repräsentativen „Tor zur Welt“ zu machen. Auch ein Ostseeaquarium sollte an prominenter Stelle entstehen.