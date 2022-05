Rosa Rock sind (v.l.) Sven Zimmermann, Detlef Füßer, Peter Grützmann, Kai Bünger, Jack Hänsel und Jan-Peter Koberstein. FOTO: Heiko Müller Konzert im Ringelnatz DDR-Kultband Rosa Rock feiert Reunion in Warnemünde Von Maria Pistor | 18.05.2022, 15:45 Uhr

Die Musiker der DDR-Kultband Rosa Rock ließen bei Auftritten die Mädchenherzen höher schlagen. Am Wochenende gastieren sie in Warnemünde. Anlass dafür ist das Buch „Disteln am Arsch der Hölle“ von Bassist Sven Zimmermann.