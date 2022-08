David Schröder kontrolliert regelmäßig im Auftrag des Grünamtes der Hansestadt Rostock unter anderem die Straßenbäume in Warnemünde. In der Mühlenstraße hat er dabei zwei „Intensivpatienten“. FOTO: Maria Pistor up-down up-down Warnemünde David Schröder gibt Acht auf Rostocks Stadtbäume Von Maria Pistor | 02.08.2022, 17:42 Uhr

Einmal im Jahr muss David Schröder die Bäume in Diedrichshagen und Warnemünde kontrollieren, außerdem in Lichtenhagen und im Hansaviertel. Alle sind in einem digitalen Baumkataster eingetragen.