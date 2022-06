Gastronom Wolfgang Froese (l.) hat sein Lokal Kettenkasten an Manfred Schumann verpachtet. FOTO: Maria Pistor Warnemünde Traditionsgaststätte Kettenkasten hat neuen Betreiber Von Maria Pistor | 09.06.2022, 18:06 Uhr

Das Traditionslokal Kettenkasten am Alten Strom in Warnemünde punktet bei den Urlaubern. Gastronom Wolfgang Froese (l.) hat die Gaststätte nun an Manfred Schumann verpachtet. Dennoch soll vieles beim Alten bleiben.