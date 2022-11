Auch in diesem Jahr bereiten Joachim Hoffmann und seine Frau Ilke Kindern eine Freude. Sie füllen um die 200 Nikolausstiefel für Kinder. Foto: Maria Pistor up-down up-down Unternehmen in Warnemünde Ilke und Joachim Hoffmann füllen für Kinder Nikolausstiefel Von Maria Pistor | 23.11.2022, 15:15 Uhr

Die beiden Unternehmer führen in der Warnemünder Mühlenstraße nicht nur ein Geschäft für Kinder, sie haben auch ein Herz für die Jüngsten in der Gesellschaft. Was Kinder tun müssen, um auch in diesem Jahr an der Aktion teilzunehmen.