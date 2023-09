Von Unikaten bis Süßigkeiten Kunst, Magnete und Schallplatten: Das kaufen Kreuzfahrttouristen in Warnemünde Von Maria Pistor | 22.09.2023, 17:00 Uhr Bevor Bea und Ulrich Sack aus Nordrhein-Westfalen ihre Kreuzfahrtreise auf der „Aidamar“ antreten, decken sie sich noch mit T-Shirts, Rucksack und Kissenbezug aus dem Drachenladen ein. Foto: Maria Pistor up-down up-down

Bei 133 Anläufen von 31 Kreuzfahrtschiffen in diesem Jahr wird im Ostseebad einiges gekauft, was in die Koffer der Passagiere oder Crew wandert. Die Vorlieben sind verschieden.