Festival am Strand und Konzerte Das ist am Wochenende in Warnemünde los Von Maria Pistor | 04.08.2023, 16:06 Uhr Die singende Kurdirektorin Vanessa Marx von Hiddensee gastiert am Sonntag um 15.30 Uhr beim Meeresbrise-Konzert im Kurhausgarten Warnemünde. Foto: Vanessa Marx up-down up-down

Zwei Konzerte und ein Festival an der Wal Strandbar erwartet die Einheimischen und Gäste an diesem Wochenende in Warnemünde.