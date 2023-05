Beim Vintagemarkt Stoffwechsel im Dock Inn haben auch die Verkäufer Spaß. Foto: Stoffwechsel-Team up-down up-down Das ist los in Warnemünde Stoffwechselmarkt lockt Vintageliebhaber ins Dock Inn Von Maria Pistor | 05.05.2023, 14:11 Uhr

Am Wochenende stehen in Warnemünde spannende Veranstaltungen an. Neben einem Vintagemarkt finden Konzerte und die Deutsche Mixed Beach Meisterschaft im Ultimate Frisbee statt.