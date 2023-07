In ihrer Juli-Sitzung entschieden die Mitglieder der Rostocker Bürgerschaft unter anderem über den Rathausanbau und die Kernkonzepte des Projekts Smart City. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Beschlüsse im Überblick Rostocker Bürgerschaft entscheidet über Jugendparlament, Erneuerung des Stadthafens und Co. Von Nicolas Bahr | 06.07.2023, 16:07 Uhr

Nach teils ausführlichen Diskussionen entschieden die Rostocker Stadtvertreter am Mittwoch unter anderem, wie ein politischer Jugendbeirat in der Hansestadt geschaffen und der Stadthafen künftig lebenswerter gemacht werden sollen. Was die Bürgerschaft in ihrer Juli-Sitzung beschlossen hat.